Bari, l’8 ottobre al Politecnico la nuova edizione della fiera del lavoro: oltre settanta recruiter pronti ad incontrare giovani



Akronos Technologies Group, AlmavivA Digitaltec, ALTEN Italia, AYES, BAT Trieste, Betacom, Bosch Italia, Bureau Veritas Italia, BV TECH, Deloitte, DGS, DXC Technology, Engineering, EP Produzione, Esim, Exprivia, EY, Ghella, Guastamacchia SpA, Lincotek, MAX STREICHER, NTT DATA, Porta Futuro Bari, PwC, School of Management Università LUM, Sisecam Flat Glass South Italy, Spoki, Teoresi Group, TIM, TMC Italia, Trillium Flow Technologies, Ufficio Placement / Career Service Politecnico di Bari, Umana, Uninform Group, Webuild.



Sarà presente anche l’Ufficio Placement del Politecnico di Bari con un proprio stand.



Punto di forza della giornata è la presenza di oltre 70 recruiter delle aziende: un’esperienza che favorirà l’incontro di laureandi e neolaureati con il mondo delle imprese, la condivisione delle figure più ricercate e dei possibili percorsi di crescita al loro interno.



Tra i momenti più attesi, i servizi di orientamento gratuito a cura di Umana, che quest’anno raddoppiano: due servizi di orientamento personalizzato e due workshop.

Accanto al tanto atteso e apprezzato CV Check, nel quale le esperte dell’Area Politiche Attive e Area Orientamento effettueranno una consulenza personalizzata one-to-one sui CV dei partecipanti, si affiancherà la novità 2025, rappresentata dal LinkedIn Check, pensato per aiutare i giovani a presentarsi online sulla piattaforma professionale con un profilo adeguato.

Inoltre, due workshop tematici, uno in apertura della giornata e uno nel pomeriggio, affronteranno i temi del personal branding, della web reputation e del networking.



Sarà presente anche uno spazio dedicato alla Community Job Meeting, nel quale partecipare a interviste e survey, scattare foto e ricevere l’esclusiva welcome bag con tanti materiali utili per saperne di più sul mondo del lavoro.



La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione obbligatoria.



Job Meeting BARI rientra nel network itinerante dei Job Meeting di Cesop, ciclo di eventi virtuali e in presenza che facilitano lo scambio tra giovani laureati, neo-laureandi e HR di importanti aziende nazionali e multinazionali, e rappresenta una grande opportunità per avvicinare gli studenti universitari al mercato del lavoro.



Iscriversi alla Community Job Meeting permette di creare un proprio profilo, partecipare a tutti gli eventi organizzati da Cesop durante l’anno ed essere aggiornati su contenuti e news sul mondo del lavoro.



Per partecipare al Job Meeting BARI mercoledì 8 ottobre:



Job Meeting BARI



Presso CAMPUS UNIVERSITARIO Politecnico di Bari

Via Orabona, 4 - 70125 Bari

ingresso libero previa registrazione

BARI - Mercoledì 8 ottobre torna Job Meeting BARI, dedicato a laureandi/e e neolaureati/e di tutti i corsi di Laurea della Puglia che vogliono avvicinarsi alle migliori realtà aziendali nazionali e internazionali. L’evento è realizzato da Cesop HR Consulting Company, primario player nell’organizzazione di fiere del lavoro e consulenza strategica in ambito Employer Branding.Dalle 9.30 alle 16.30, l’evento prevede un programma ricco di appuntamenti per far comprendere meglio ai giovani universitari e neolaureati come affrontare il grande salto dall’università al mondo del lavoro con maggiore sicurezza: orientamento personalizzato, workshop, presentazioni aziendali e una grande area dedicata agli stand aziendali per favorire l’incontro diretto con i referenti delle Risorse Umane.Obiettivo dell’evento è offrire il massimo supporto ai giovani nella ricerca attiva della migliore opportunità professionale in linea con le proprie competenze e il percorso di studi.Centinaia di opportunità professionali concrete per la Gen Z in tanti settori, tra i quali: Chimico e Pharma, Costruzioni e Infrastrutture, Digital e Information Technology, Elettronica, Energia, Consulenza e Revisione Aziendale, Telecomunicazioni, Agenzie per il lavoro e molti altri.Tra le aziende e gli enti partecipanti al Job Meeting BARI 2025 saranno presenti: