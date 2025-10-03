Tennis, Masters 1000 di Shanghai: Arnaldi parte bene, avanti al secondo turno

– Buona partenza peral Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro ha superato il giapponesecon il punteggio di, conquistando il pass per il secondo turno del prestigioso torneo cinese.

Nella prima giornata del tabellone si sono registrati diversi match combattuti. Il padrone di casa Bu Yunchaokete ha avuto la meglio sull’argentino Juan Manuel Cerundolo per 6-3 6-7 6-3, mentre l’altro talento cinese Shang Juncheng ha eliminato l’americano Aleksandar Kovacevic in tre set (6-4 3-6 6-3).

Avanzano anche i francesi: Quentin Halys ha regolato lo statunitense Mackenzie McDonald con un netto 6-3 6-2, mentre Valentin Royer ha piegato l’argentino Mariano Navone in rimonta (3-6 6-4 6-4). Vittoria sofferta per Arthur Cazaux, che ha superato lo spagnolo Pedro Martinez 6-3 3-6 7-5.

Bene il cileno Alejandro Tabilo, vincente 6-4 6-3 contro l’americano Marcos Giron, e il polacco Kamil Majchrzak, che ha battuto l’altro statunitense Ethan Quinn per 6-3 6-4. Infine, successo in due set per l’australiano Christopher O’Connell, che si è imposto 6-2 6-4 sul bosniaco Damir Dzumhur.