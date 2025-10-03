Alessano: “Passione e accuratezza”, il segreto dell’arte di Mauro Sabella

- Una vita per l’arte, l’arte di una vita: potrebbe forse racchiudere il mood della declinazione artistica di Mauro “Tatanka” Sabella da Alessano (sud Salento).Potrebbe, perché il suo universo artistico e lo stesso background sono in realtà molto più ricchi, sfaccettati, multitasking.Mauro è nato in Svizzera (Bienne), dove la sua famiglia era emigrata per dare un futuro ai figli, studi al Liceo “Stampacchia” di Tricase (Lecce) che ha svezzato molta classe dirigente di Terra d’Otranto, mosaicista e restauratore in un paese dove ormai da secoli operano abilissimi artigiani nel campo dell’edilizia e delle costruzioni (muratori, carpentieri, scalpellini, intonacatori, oltre ai fabbri, falegnami, etc.).Erede dunque di un passato “artigianale” così nobile, il maestro Sabella iniziò subito l’attività in proprio aprendo un laboratorio in periferia (via Primo Levi).I suoi lavori hanno subito ricevuto l’apprezzamento di tanti pugliesi ma anche forestieri.Le sue opere, infatti (soprattutto i mosaici), sono presenti in tantissime case sparse per l’Italia.Nel frattempo Mauro ha messo su famiglia, una delle figlie, Consuelo, si è laureata.Osserva: “Il segreto della mia arte? Passione e accuratezza”. Un segreto vincente, una mission all’insegna della bellezza che attraversa tutta una vita.