Bari, la Regione stanzia 1 milione per migliorare la viabilità di accesso al MAAB
Scaramuzzi: “Intervento strategico per garantire sicurezza e accessibilità alla piattaforma logistica”
La Giunta regionale della Puglia ha approvato la delibera che autorizza lo stanziamento di 1 milione di euro per cofinanziare i lavori di riqualificazione della complanare est della Strada Statale 100, con l’obiettivo di migliorare l’accesso dei mezzi pesanti al MAAB – Mercato Agricolo Alimentare di Bari.
Il finanziamento, a valere sulle risorse della Programmazione Complementare (POC) Puglia 2014-2020 – Asse VII, Azione 7.4, accoglie l’istanza presentata dal Comune di Bari, tramite il settore Infrastrutture a Rete e Viabilità.
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova rotatoria a doppia corsia all’innesto dell’arteria viaria di accesso nord al MAAB, oltre alla risagomatura della rotatoria esistente e dell’isola spartitraffico, così da agevolare gli accessi e consentire inversioni di marcia in sicurezza.
La misura rientra nella strategia regionale di potenziamento dei collegamenti con i principali poli logistici pugliesi, puntando a rafforzare la connessione dell’area produttiva con la rete viaria regionale e con il porto di Bari, per favorire la competitività e l’export del comparto agroalimentare.
“Con questo cofinanziamento verrà razionalizzata e resa più sicura la viabilità pubblica di accesso al MAAB, infrastruttura strategica per il settore agroalimentare pugliese – ha spiegato l’assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Debora Ciliento –. L’obiettivo è migliorare i collegamenti tra nodi ferroviari, porti, interporti e piattaforme logistiche, rendendo il trasporto merci più efficiente e sicuro”.
“Ringrazio la Regione Puglia e l’assessora Ciliento per aver cofinanziato un intervento fondamentale – ha dichiarato l’assessore comunale alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi –. Il Comune contribuirà con circa 400mila euro per completare l’opera. Si partirà subito con i lavori di riorganizzazione della viabilità esistente e la rimozione dei new jersey sulla rotatoria nei pressi dell’Ikea, già realizzabili nell’ambito dei contratti di manutenzione stradale. In seguito si procederà alla progettazione della nuova rotatoria. Grazie a questi interventi l’accesso al mercato sarà immediatamente più sicuro, a beneficio degli operatori che hanno già firmato i primi contratti di locazione per i box”.