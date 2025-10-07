Bari, la Regione stanzia 1 milione per migliorare la viabilità di accesso al MAAB

La Giunta regionale della Puglia ha approvato la delibera che autorizza lo stanziamento di 1 milione di euro per cofinanziare i lavori di riqualificazione della complanare est della Strada Statale 100, con l’obiettivo di migliorare l’accesso dei mezzi pesanti al MAAB – Mercato Agricolo Alimentare di Bari.

Il finanziamento, a valere sulle risorse della Programmazione Complementare (POC) Puglia 2014-2020 – Asse VII, Azione 7.4, accoglie l’istanza presentata dal Comune di Bari, tramite il settore Infrastrutture a Rete e Viabilità.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova rotatoria a doppia corsia all’innesto dell’arteria viaria di accesso nord al MAAB, oltre alla risagomatura della rotatoria esistente e dell’isola spartitraffico, così da agevolare gli accessi e consentire inversioni di marcia in sicurezza.

La misura rientra nella strategia regionale di potenziamento dei collegamenti con i principali poli logistici pugliesi, puntando a rafforzare la connessione dell’area produttiva con la rete viaria regionale e con il porto di Bari, per favorire la competitività e l’export del comparto agroalimentare.

“Con questo cofinanziamento verrà razionalizzata e resa più sicura la viabilità pubblica di accesso al MAAB, infrastruttura strategica per il settore agroalimentare pugliese – ha spiegato l’assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Debora Ciliento –. L’obiettivo è migliorare i collegamenti tra nodi ferroviari, porti, interporti e piattaforme logistiche, rendendo il trasporto merci più efficiente e sicuro”.