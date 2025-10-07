Bitonto, 14 ottobre “Alle radici del tempo… tra Creta e Bitonto”

BITONTO - Martedì 14 ottobre 2025, a partire dalle ore 17.00, nella(corso Vittorio Emanuele II, 41), si terrà l’evento, dedicato ai volumi della scrittrice e poetessasull’isola di Creta: Creta mia bella (Schena Editore), Fragmenta lucis – Renasci in Creta e Ode a Creta (Fides Edizioni).

I volumi raccolgono poesie dell’autrice, tradotte in greco, e contengono approfondimenti inediti sulla storia di Bitonto, con testimonianze raccolte dallo storico locale Prof. Moretti sulla possibile fondazione della città da parte di profughi cretesi.

Dopo i saluti istituzionali di Francesco Paolo Ricci, sindaco di Bitonto, Christian Farella, Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili, e Giovanni Grittani Thalassinos, presidente della Comunità Greca di Bari, interverranno in dialogo con l’autrice Michele Cristallo e Marino Pagano, giornalisti e scrittori. La serata sarà presentata da Giancarlo Liuzzi, presidente dell’APS Incontri, e coordinata dalla regista Angela Campanella, con letture di poesie a cura di Gianfranco Liuzzi.

L’incontro è patrocinato dal Comune di Bitonto e da numerose realtà culturali e sociali del territorio. Ingresso libero.