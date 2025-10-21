Bari, maxi-operazione contro la pesca abusiva di datteri di mare: sequestri e arresti

BARI – Una vasta operazione contro la pesca illegale di datteri di mare è in corso nell’area Nord di Bari. Militari della, coordinati dalla, stanno eseguendonei confronti di un’organizzazione criminale dedita allo sfruttamento abusivo di questa risorsa marina.

Secondo quanto emerso, le attività illecite avrebbero provocato un grave danno ambientale, mettendo a rischio l’ecosistema marino locale. L’indagine rappresenta un importante passo nella tutela delle specie protette e nella lotta contro i traffici illegali di prodotti del mare.

Una conferenza stampa è stata convocata presso la Procura di Trani alle ore 10:30, dove saranno forniti ulteriori dettagli sull’operazione e sui provvedimenti adottati.

Le autorità ricordano che la pesca dei datteri di mare è strettamente regolamentata e che chiunque violi le normative rischia sanzioni penali e amministrative rilevanti.