Bari, maxi-operazione contro la pesca abusiva di datteri di mare: sequestri e arresti
BARI – Una vasta operazione contro la pesca illegale di datteri di mare è in corso nell’area Nord di Bari. Militari della Guardia Costiera, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani, stanno eseguendo misure cautelari personali e sequestri di beni nei confronti di un’organizzazione criminale dedita allo sfruttamento abusivo di questa risorsa marina.
Secondo quanto emerso, le attività illecite avrebbero provocato un grave danno ambientale, mettendo a rischio l’ecosistema marino locale. L’indagine rappresenta un importante passo nella tutela delle specie protette e nella lotta contro i traffici illegali di prodotti del mare.
Una conferenza stampa è stata convocata presso la Procura di Trani alle ore 10:30, dove saranno forniti ulteriori dettagli sull’operazione e sui provvedimenti adottati.
Le autorità ricordano che la pesca dei datteri di mare è strettamente regolamentata e che chiunque violi le normative rischia sanzioni penali e amministrative rilevanti.