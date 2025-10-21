Molfetta, spari nei video virali: indagini dei carabinieri sulla veridicità degli episodi

MOLFETTA – Sta facendo il giro del web un video che mostranella zona delle case popolari di Molfetta, dopo che un uomo viene chiamato in strada da qualcuno. Non si tratta però di un episodio isolato: in un altro filmato,prima di allontanarsi rapidamente.

I video sono diventati virali sui social, suscitando preoccupazione tra i residenti. I carabinieri hanno avviato accertamenti per risalire all’identità dei protagonisti e alla data esatta delle riprese. In uno dei casi, emerge che la persona ritratta mentre spara sarebbe deceduta mesi fa, sollevando dubbi sulla reale dinamica degli episodi.

Le indagini riguardano anche la natura delle armi, che potrebbero essere pistole a salve. Al momento, le autorità mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi, invitando la cittadinanza a non diffondere contenuti che possano creare allarme ingiustificato.