Bari, nuovi interventi di pubblica illuminazione in città

BARI - L’assessorato alla Cura del Territorio annuncia il completamento dei lavori di installazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione nel parcheggio di Santa Chiara, a Japigia, e nel giardino di via Oberdan, nell’ambito di un progetto triennale volto all’

Nel parcheggio di Santa Chiara, situato tra via Pitagora e via Peucetia, di fronte al mercato, sono stati installati dieci pali e venti armature con lampade da 50 a 100 watt, mentre nel giardino di via Oberdan 10, accanto alla scuola Amedeo d’Aosta, sono stati collocati sei pali e sei armature per illuminare la nuova area verde attrezzata. Questi interventi rientrano nelle azioni sperimentali di greening e forestazione urbana promosse dal Comune per incrementare il verde, ridurre l’effetto isola di calore e contenere i cambiamenti climatici.

Oltre a questi interventi, il progetto ha già interessato altre aree della città, tra cui il giardino di via delle Murge, due giardini di via Ricchioni, l’area della chiesa di San Nicola in zona Catino e il parco di via Oberdan. Attualmente sono in corso lavori nel nuovo giardino di via Ricchioni, nel parco Edicos e nel nuovo parco di via Amendola, oltre al parco Annoscia. Successivamente, l’illuminazione verrà estesa al parco di via Gaetano Fiore, al giardino di via Pantanelli a Carbonara, alla pista running del giardino Peppino Impastato e al bosco Covid di via Rocca.

Nelle ultime ore, sono stati posizionati anche nuovi proiettori luminosi nell’area giochi del giardino Baden Powell, nel quartiere Madonnella, e sui gazebo del parco Don Tonino Bello, a Poggiofranco, per garantire maggiore sicurezza e fruibilità delle aree verdi cittadine.