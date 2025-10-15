🔴 Milano, tragedia in via Iglesias: Pamela Genini uccisa dal compagno tra le urla strazianti della donna

MILANOUna tragedia si è consumata martedì sera in via Iglesias 33, dove, 29 anni, è stata uccisa dal compagno, 52 anni, con 24 coltellate nell’appartamento della donna. I vicini raccontano scene drammatiche di urla disperate e tentativi di soccorso.

“Ho sentito le urla, devastanti. È successo tutto in pochi minuti”, racconta una vicina. Le grida di Pamela, che chiedeva aiuto, hanno allertato il dirimpettaio e la polizia. Purtroppo, quando gli agenti sono intervenuti, la donna era già in fin di vita ed è morta poco dopo.

Secondo quanto ricostruito, Soncin si era introdotto nell’appartamento utilizzando una copia delle chiavi ottenuta a tradimento. Aveva portato con sé anche l’arma, circostanza che ha portato la Procura a contestare l’aggravante della premeditazione. La discussione tra i due è durata pochissimo: Pamela ha cercato di fuggire sul terrazzo e di chiedere aiuto, ma il compagno l’ha raggiunta, trascinata per i capelli e colpita ripetutamente.

I vicini confermano che la coppia aveva una storia turbolenta: “C’erano già stati episodi di violenza, la polizia era intervenuta mesi fa”, racconta una residente. Un’altra vicina aggiunge: “Lui non parlava mai, era sempre lei a rispondere. Non li vedevo molto felici insieme, ma mai avrei immaginato una cosa del genere”.

La chiamata al 112 è partita dall’ex fidanzato di Pamela e dai vicini che assistevano dall’edificio di fronte. Quando la polizia ha citofonato, la donna ha cercato di simulare l’arrivo di un fattorino dicendo “Glovo”, per non insospettire il compagno. Lui però le ha impedito di aprire la porta. Gli agenti hanno quindi sfondato il portoncino, ma per Pamela non c’era più nulla da fare.

Questo caso riporta tragicamente l’attenzione sulla violenza domestica e sui segnali di allarme spesso sottovalutati, ricordando la necessità di interventi tempestivi e di protezione per le vittime.