Bari, oggi l’ultimo saluto al 19enne Alessandro Del Core

BARI - Oggi,, la comunità dia Bari si stringe nel dolore per la scomparsa di, il giovane di 19 anni morto domenica scorsa in unin

I funerali si terranno alle 16 nella Parrocchia di San Francesco d’Assisi (piazza San Francesco d’Assisi 5), con la partecipazione di un’intera comunità ancora profondamente scossa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di domenica, quando la moto su cui viaggiava Alessandro si è scontrata con un’autovettura. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le cause e la dinamica del sinistro sono ancora in corso di accertamento. La famiglia, attraverso lo Studio3A-Valore S.p.A., è assistita da esperti per valutare eventuali responsabilità civili e penali, supportata dall’Avv. Aldo Fornari e dall’ing. Pietro Pallotti per eventuali perizie cinematiche.

Alessandro era molto conosciuto e amato nel quartiere, frequentava la scuola serale Marconi-Hack e lavorava in un’officina. Appassionato di moto, spesso sui social condivideva consigli sulla sicurezza alla guida.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato una grande ondata di affetto sui social, con centinaia di messaggi di cordoglio da amici, compagni di scuola e colleghi.

Alessandro lascia nel dolore la mamma Piera, il compagno Damiano, il fratellino Davide, i nonni Michele e Loredana, e tutti coloro che gli hanno voluto bene. Oggi, tutta Japigia si fermerà per salutarlo.