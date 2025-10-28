Bari, oltre 150 kg di rifiuti raccolti con l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s

BARI – Venticinque sacchi per un totale dida: sono i numeri della tappa barese di, l’iniziativa promossa dae patrocinata dal, svoltasi sabato 18 ottobre.

La giornata, dedicata alla pulizia e alla tutela del decoro urbano, si è tenuta nel quartiere San Cataldo. A dare il via ai lavori è stato Mattia Ventura, licenziatario del ristorante McDonald’s Bari Tangenziale Poggiofranco, alla presenza dell’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola e della presidente del Terzo Municipio Luisa Verdoscia.

Hanno partecipato all’attività di riqualificazione i dipendenti del ristorante McDonald’s all’uscita 11 della tangenziale, i rappresentanti della Parrocchia di San Cataldo, l’Associazione ACLI di San Cataldo – con la presidente Rita De Luisi – e numerosi volontari locali. I rifiuti raccolti sono stati poi ritirati dall’Amiu.

Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente”, realizzata in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, mira a contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. In quattro edizioni ha coinvolto oltre 21mila persone, 400 associazioni locali e portato alla raccolta di 14mila sacchi di rifiuti, pari a più di 50 tonnellate.

Dallo scorso anno è partner del progetto anche Retake, fondazione non profit impegnata nella tutela ambientale e nella cura dei beni comuni.

Le giornate “Insieme a te per l’ambiente” rientrano nel percorso di transizione ecologica avviato da McDonald’s, che punta su packaging sostenibile, raccolta differenziata, riciclo e progetti di economia circolare, come il riutilizzo degli oli di frittura per la produzione di biocarburante destinato alla flotta per le consegne.

L’iniziativa fa parte del programma “I’m Lovin’ It Italy”, che attraverso progetti e attività sul territorio conferma l’impegno di McDonald’s per la sostenibilità ambientale e il valore sociale delle comunità locali.