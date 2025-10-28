Giovani Democratici Puglia: “Con De Santis, a testa alta per cambiare la Bat”

BARI - Iesprimonoper icomparsi nelle ultime ore nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

«Atti vigliacchi e anonimi – si legge in una nota – non hanno nulla a che vedere con il confronto democratico: la politica è rispetto, argomenti e responsabilità, non intimidazioni né macchina del fango».

Il movimento giovanile del Pd chiede che venga ripristinata la legalità, con la rimozione dei manifesti irregolari e l’accertamento delle responsabilità.

«Noi continueremo a fare campagna tra le persone, a testa alta – proseguono i GD – discutendo di diritti, lavoro, sanità, ambiente e futuro della Puglia. A Domenico va la nostra vicinanza e il sostegno convinto: non ci faremo distrarre da chi prova ad abbassare il livello del dibattito. Avanti, insieme».