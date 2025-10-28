Puglia, promulgate quattro nuove leggi regionali in materia di bilancio

BARI - Ilha promulgato quattro nuoveriguardanti il. I testi sono stati trasmessi alper la pubblicazione.

La Legge regionale 16 (“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024”) certifica entrate accertate per 15,65 miliardi di euro e spese impegnate per 15,37 miliardi. Il risultato di gestione ammonta a circa 730,4 milioni di euro, mentre il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 è pari a 4,19 miliardi.

La L.R. 17 (“Assestamento e variazione al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025–2027”) recepisce le risultanze del 2024 e aggiorna i principali aggregati di bilancio, comprese la giacenza di cassa e le risorse destinate al Servizio sanitario regionale per le garanzie dei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Con la L.R. 18 (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026–2028 – Legge di stabilità regionale 2026”), la Regione approva un bilancio con entrate e spese previste per il 2026 pari a 15,95 miliardi di euro in termini di competenza e 33,87 miliardi in termini di cassa. Le previsioni di spesa per gli anni successivi ammontano a 15,26 miliardi per il 2027 e 14,37 miliardi per il 2028.

Infine, la L.R. 19 (“Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026–2028”) autorizza un indebitamento fino a 50 milioni di euro annui per ciascuno dei tre anni, destinato al cofinanziamento della quota regionale dei programmi comunitari e statali 2021–2027. Per il 2026 è inoltre autorizzato il ricorso al debito per coprire un disavanzo di amministrazione di 103,4 milioni di euro. Previsti anche 12 milioni di euro per interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico, con particolare attenzione alla messa in sicurezza delle coste e delle aree a rischio idrogeologico.