Puglia, promulgate quattro nuove leggi regionali in materia di bilancio
BARI - Il presidente della Regione Puglia ha promulgato quattro nuove leggi regionali riguardanti il bilancio e la programmazione finanziaria. I testi sono stati trasmessi al Bollettino Ufficiale Regionale per la pubblicazione.
La Legge regionale 16 (“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024”) certifica entrate accertate per 15,65 miliardi di euro e spese impegnate per 15,37 miliardi. Il risultato di gestione ammonta a circa 730,4 milioni di euro, mentre il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 è pari a 4,19 miliardi.
La L.R. 17 (“Assestamento e variazione al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025–2027”) recepisce le risultanze del 2024 e aggiorna i principali aggregati di bilancio, comprese la giacenza di cassa e le risorse destinate al Servizio sanitario regionale per le garanzie dei Livelli essenziali di assistenza (LEA).
Con la L.R. 18 (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026–2028 – Legge di stabilità regionale 2026”), la Regione approva un bilancio con entrate e spese previste per il 2026 pari a 15,95 miliardi di euro in termini di competenza e 33,87 miliardi in termini di cassa. Le previsioni di spesa per gli anni successivi ammontano a 15,26 miliardi per il 2027 e 14,37 miliardi per il 2028.
Infine, la L.R. 19 (“Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026–2028”) autorizza un indebitamento fino a 50 milioni di euro annui per ciascuno dei tre anni, destinato al cofinanziamento della quota regionale dei programmi comunitari e statali 2021–2027. Per il 2026 è inoltre autorizzato il ricorso al debito per coprire un disavanzo di amministrazione di 103,4 milioni di euro. Previsti anche 12 milioni di euro per interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico, con particolare attenzione alla messa in sicurezza delle coste e delle aree a rischio idrogeologico.