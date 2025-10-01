Bari ospita un convegno internazionale sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari a dieci anni dalla chiusura

BARI – Si terrà il 2 e 3 ottobre nell’aula magna dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” un meeting internazionale dedicato agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, a dieci anni dalla loro chiusura. All’incontro, dal titolo “Forensic treatment model compared”, parteciperanno psichiatri forensi provenienti dagli Stati Uniti, dal Nord Europa, dall’Australia, dalla Nuova Zelanda e da tutte le regioni italiane.

L’evento è ospitato dal Prof. Felice Carabellese, psicopatologo forense della Scuola di Medicina Legale dell’ateneo barese, e patrocinato dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), presente anche con il presidente Prof. Francesco Introna che porterà i saluti iniziali.

Il convegno sarà l’occasione per presentare un progetto di ricerca che coinvolgerà le strutture forensi italiane, con l’obiettivo di individuare i fattori predittivi di efficacia nel modello di cura forense italiano, noto anche all’estero. La ricerca, che si svilupperà in maniera longitudinale per tre anni, confronterà i dati italiani con quelli dello Stato della California.

Tra i relatori internazionali, sarà presente anche la Prof.ssa Katherine Warburton, Professore di Psichiatria Forense all’Università della California UC Davis e Direttore degli Ospedali Forensi dello Stato della California, co-responsabile scientifico dello studio insieme al Prof. Carabellese.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e collaborazione internazionale per riflettere sull’evoluzione dei modelli di trattamento forense e sull’impatto della chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in Italia.