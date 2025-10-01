“Sussurra Luce” a Spazio Murat: due serate gratuite tra suono, performance e tecnologia
BARI – Sta per partire a Bari la rassegna Sussurra Luce presso lo Spazio Murat, un progetto che esplora i confini tra suono, performance e tecnologia. La manifestazione inaugura con due serate consecutive all’insegna di esperienze sonore immersive e innovative, con ingresso gratuito per i primi appuntamenti.
Giovedì 3 ottobre – Erin Gee
La rassegna si apre con l’artista canadese Erin Gee, che propone un percorso unico tra voce, affettività e tecnologia. L’artista esplora la risonanza emotiva dell’ASMR e ripensa il rapporto tra uomo e macchina, offrendo al pubblico un’esperienza sensoriale intensa e coinvolgente.
Venerdì 4 ottobre – AGF (Antye Greie-Ripatti)
Il giorno seguente, protagonista sarà la scultrice del suono AGF. Le sue performance intrecciano field recordings, basse frequenze e voci disincarnate, dando vita a dense tecnologie sonore femministe capaci di immergere gli spettatori in un universo sonoro originale e avvolgente.
Informazioni pratiche:
Quando: Giovedì 3 e Venerdì 4 ottobre, ore 21:00
Dove: Spazio Murat, Bari
Un’occasione imperdibile per vivere la sperimentazione sonora e confrontarsi con le contaminazioni tra tecnologia e arte performativa.