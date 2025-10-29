Bari, presentati i risultati del progetto “Piedibus Bari” per la mobilità scolastica sostenibile

BARI – È stata presentata oggi, nella ex Tesoreria di Palazzo della Città, la, iniziativa promossa dal Comune di Bari per promuovere la mobilità scolastica sostenibile, educativa e partecipata.

Il progetto, realizzato attraverso un tavolo di co-progettazione che ha coinvolto le ripartizioni comunali IVOP, Polizia Locale e Politiche educative e giovanili, insieme alle cooperative sociali ConHome ed Equal Time, ha visto la partecipazione attiva di 94 scuole cittadine tra primarie e secondarie, con circa 750 studenti coinvolti.

Durante la sperimentazione, sono state realizzate 26 attività laboratoriali e 12 linee Piedibus nei diversi quartieri della città, con percorsi pedonali sicuri casa-scuola e aree di interscambio denominate “Kiss to School”, dedicate alla discesa degli alunni in sicurezza.

Il progetto ha incluso anche una rilevazione su 46 famiglie volontarie per analizzare le abitudini di spostamento e laboratori partecipativi con i mobility manager scolastici. Particolare attenzione è stata dedicata alla comunicazione e all’identità visiva, con la creazione di un logo, mascotte digitali e una campagna social su Facebook e Instagram, finalizzata a sensibilizzare studenti, genitori e scuole sui temi della mobilità attiva e sicura.

Secondo l’analisi conclusiva condotta con il modello PESTLE, il servizio Piedibus si conferma coerente con gli obiettivi di transizione ecologica, mobilità sostenibile e inclusione urbana, risultando replicabile in altri contesti territoriali come buona pratica educativa e ambientale.

Con la presentazione dei risultati si conclude la sperimentazione del progetto, aprendo la strada alla sua estensione ad altre scuole cittadine.