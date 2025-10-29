Trinitapoli: conclusi i lavori di pulizia e decoro della pista ciclabile

TRINITAPOLI - L’Amministrazione Comunale informa con soddisfazione che si sono conclusi i lavori di pulizia e decoro lungo l’intero tracciato della pista ciclabile cittadina.

Un intervento mirato a garantire sicurezza, fruibilità e bellezza a uno dei percorsi più amati da ciclisti, famiglie e sportivi, in linea con l’impegno costante dell'Assessore all'Ambiente ed Ecologia Tonia Iodice per una mobilità sostenibile e una città più vivibile.

Il Sindaco Francesco di Feo dichiara: "crediamo fermamente che la qualità della vita passi anche attraverso piccoli gesti quotidiani e servizi efficienti. Per questo continuiamo a investire in infrastrutture verdi, percorsi ciclabili e soluzioni che favoriscano uno stile di vita sano, attivo e rispettoso dell’ambiente".

Un’Amministrazione sempre presente, al fianco dei cittadini, per costruire insieme una città più pulita, moderna e sostenibile.



