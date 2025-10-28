Bari, protocollo tra Comune e Aeroporti di Puglia per destagionalizzare il turismo e potenziare la connettività aerea

BARI - La, su proposta dell’assessore allo Sviluppo locale e al Turismo, ha approvato unfinalizzato allae al. Per il 2025, il Comune trasferirà ad Aeroporti di Pugliaderivanti dal gettito della tassa di soggiorno.

L’iniziativa è coerente con il Documento di indirizzo triennale 2025-2027 sull’uso della tassa di soggiorno, che individua tra le priorità l’accessibilità aerea e la promozione della città nei periodi di media e bassa stagione. Tra le azioni previste ci sono accordi di co-marketing con le compagnie aeree, incentivi per pacchetti turistici tematici e campagne di promozione sui mercati internazionali.

Gli obiettivi di breve periodo riguardano la stagione invernale 2025-2026, con l’estensione dei voli stagionali verso Francia (Parigi, Lione, Bordeaux) e Europa dell’Est (Belgrado, hub per altri Paesi dell’Est). Gli obiettivi di medio periodo, fino a ottobre 2028, prevedono l’apertura a nuovi mercati UE e extra UE, come Scandinavia, Paesi Arabi e Canada.

Il protocollo stabilisce che le attività comunali saranno gestite dalla Ripartizione Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport, mentre Aeroporti di Puglia si occuperà di contattare i vettori aerei e realizzare le iniziative di marketing territoriale secondo la strategia condivisa.

La durata del protocollo è triennale, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti entro tre mesi dalla scadenza.