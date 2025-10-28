Puglia by UTMB® 2025: al via la prima edizione a Castellaneta Marina

CASTELLANETA MARINA - Dal 7 al 9 novembre 2025, circa 3.000 runner provenienti da 73 Paesi, con una presenza femminile del 25%, parteciperanno alla prima edizione di Puglia by UTMB®, portando il prestigioso circuito UTMB® nel cuore del Sud Italia. La manifestazione attraverserà canyon millenari, borghi rupestri e tratti di costa, unendo sport, natura e cultura. Tutte le gare si concluderanno a Castellaneta Marina (TA).

Le gare in programma includono I Sassi di Matera di 140 km con 3.800 m D+, Le Maioliche di Laterza di 85 km con 2.000 m D+, Castellaneta Underground Trail di 50 km con 1.000 m D+, Ginosa Rivolta Trail di 35 km con 350 m D+ e Costa Verde Trail di 10 km con 50 m D+.

I protagonisti principali sulla distanza di 140 km I Sassi di Matera sono Andy Symonds (GBR), Simone Corsini, Davide Cheraz, Riccardo Pianesi e Mauro Rota. Tra le donne si sfideranno Paulina Krawczak, Melissa Paganelli, Anastasia Davydova e Tabea Fian. Sulla distanza di 85 km Le Maioliche di Laterza gareggeranno Petter Engdahl (SWE), Andreas Reiterer, Marc Bernades Ollé, Claudio Diaz Castan, Dominik Matt, Antoine Thiriat, Gionata Cogliati e Patrick Ehrenthaler. Tra le donne: Marita Cugnetto, Elísa Kristinsdóttir e Victoria Stansfield. Sulla distanza di 50 km Castellaneta Underground Trail i protagonisti saranno Daniel Mattis, Mattia Bertoncini, Michele Meridionale e Riccardo Borgialli, mentre tra le donne Elisa Desco sfiderà Sofiia Porokhnavets, Ioana Madalina Amariei e Maria Fuentes. Nella gara di 35 km Ginosa Rivolta Trail, Cesare Maestri è il favorito assoluto, mentre tra le donne Federica Zuccotto punta al successo.

Un evento internazionale per il Sud Italia con 2.300 iscritti e 73 nazioni rappresentate, Puglia by UTMB® si conferma nuova gara di riferimento del trail running internazionale e primo grande evento del circuito UTMB® World Series nel Sud Italia, valorizzando paesaggi incontaminati e la cultura pugliese.

Info e iscrizioni: puglia.utmb.world