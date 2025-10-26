Bari, riapre Montevago Luxury Bags: festa in via Argiro per il re-opening del tempio del lusso second-hand

BARI – È stato un successo il, lo store dedicato alle borse di lusso second-hand che ha riaperto oggi le porte al pubblico nella sua rinnovata sede di, nel cuore di Bari.

L’evento inaugurale, molto partecipato e dal clima frizzante, ha celebrato l’ampliamento e il restyling del negozio, ormai punto di riferimento per gli appassionati di moda e per chi ama il fascino intramontabile del vintage di alta gamma.

All’interno del nuovo spazio, elegante e luminoso, è possibile ammirare e acquistare le più esclusive Luxury Bags dei brand più amati al mondo: Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Fendi, Prada e molti altri.

Come sottolineano dal team di Montevago Luxury Bags, “vissute o come nuove, vintage o edizioni limitate, introvabili o must-have... da noi trovi tutto ciò che cerchi! E se non lo abbiamo, lavoreremo per averlo”.

Lo store offre inoltre spedizioni in tutto il mondo e la possibilità di dilazionare i pagamenti in comode rate mensili, rendendo il lusso accessibile e personalizzabile per ogni cliente.

Con questo re-opening, Montevago Luxury Bags si conferma un’eccellenza barese nel mondo del fashion di alta gamma e del second-hand sostenibile.