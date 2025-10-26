Serie B, il Bari batte il Mantova 1-0 al “San Nicola”: decide Moncini. Rinviata la gara con la Juve Stabia

FRANCESCO LOIACONO – Il Bari torna a vincere davanti al pubblico del “San Nicola” superando 1-0 il Mantova nella nona giornata di andata di Serie B. A decidere il match è stato un gol di Moncini al 4’ del secondo tempo, con un preciso tocco al volo di destro che ha regalato ai biancorossi tre punti preziosi.

Nel primo tempo poche emozioni ma diverse occasioni da entrambe le parti: al 12’ Maggioni dei lombardi non inquadra la porta, mentre due minuti più tardi Ruocco sfiora il vantaggio per il Mantova. Al 33’ è Paoletti, ancora per gli ospiti, a rendersi pericoloso, mentre al 40’ Maggiore spreca una buona chance per il Bari.

Nella ripresa la squadra di casa parte forte e trova subito il gol decisivo con Moncini. Il Mantova prova a reagire: al 12’ Bonfanti non trova la porta, e al 20’ Falletti sfiora il pareggio su punizione. Nel finale, al 41’, Antonucci va vicino al raddoppio per il Bari, mentre nei minuti di recupero i virgiliani hanno l’ultima occasione con Mancuso, che di testa non riesce a battere il portiere biancorosso.

Al 95’ l’arbitro annulla una rete di Caprini per fuorigioco dopo la verifica al VAR, confermando la vittoria del Bari.

Intanto, la gara Juve Stabia–Bari, in programma mercoledì 29 ottobre, è stata rinviata a data da destinarsi dopo che la società campana è stata posta sotto amministrazione controllata dal Tribunale di Napoli per sospette infiltrazioni della camorra nella vendita dei biglietti. Il Bari tornerà quindi in campo domenica 2 novembre alle ore 15 al “San Nicola” contro il Cesena, per l’undicesima giornata di andata.