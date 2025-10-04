Bari: riattivati i corsi pre parto all’Ospedale San Paolo

BARI - Dal 15 ottobre tornano a Bari iorganizzati dall’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Paolo. Si tratta di(dieci prima del parto e uno dopo la nascita) dedicati alle coppie in attesa, pensati per fornire strumenti pratici e conoscenze su gravidanza, benessere emotivo, parto, allattamento e prime cure del neonato.

Il percorso, curato da un team multidisciplinare composto da ostetrica, psicologa, infermiera, ginecologo, neonatologa, anestesista, dietista e assistente sociale, mira a favorire scelte consapevoli e responsabili da parte dei futuri genitori.

“La riattivazione degli incontri di accompagnamento alla nascita è il frutto del lavoro di tutto il personale del reparto, per assicurare alle famiglie uno strumento fondamentale di salute pubblica ed empowerment”, dichiara il dottor Giovanni Di Vagno, responsabile della Ginecologia del San Paolo.

I corsi prevedono sessioni teoriche e pratiche, con focus su ginnastica dolce, respirazione, stretching e role playing, strumenti utili a migliorare il benessere in gravidanza e a prepararsi al parto. Saranno inoltre affrontati temi come alimentazione sana, stili di vita corretti, cura della relazione di coppia, gestione della paura e del dolore, accoglienza del neonato e supporto alla neo genitorialità.

Gli incontri si terranno nella piastra ambulatoriale della Pediatria (3° piano), ogni mercoledì dalle 15:00 alle 17:00, per un totale di 10 incontri pre parto e 1 post parto, a partire indicativamente tra la 27ª e la 30ª settimana di gravidanza.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel: 080/5843679, lunedì e martedì dalle 17:00 alle 19:00

Email: po-sanpaolo.ginecologia@asl.bari.it

Il dottor Giuseppe Lovascio, responsabile della Sala parto, sottolinea:

“Torniamo ad accogliere le famiglie in un momento cruciale e straordinario come quello che anticipa la nascita di un bambino, creando uno spazio di condivisione e confronto dove genitori e operatori possano sentirsi protetti e sicuri”.

I corsi rappresentano un’occasione importante per prepararsi in maniera completa al grande passo della genitorialità, con attenzione non solo agli aspetti clinici ma anche a quelli emotivi e relazionali.