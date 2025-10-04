Taranto si prepara al Premio Panathlon Magna Grecia 2025: sport, merito e valori in primo piano

TARANTO - Taranto si appresta a ospitare la, in programma, a partire dalle ore 20:00. L’evento, di grande rilievo per il territorio, è co-organizzato e patrocinato dal Comune di Taranto nell’ambito delle attività previste dal calendario die in vista dei prossimi, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Taranto, Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, Sport e Salute, MArTA – Museo Archeologico di Taranto e ACES.

Il premio celebra lo sport nella sua essenza più autentica, valorizzando talento, impegno e valori etici. Non si tratta solo di premiare risultati agonistici, ma anche di riconoscere società sportive, figure ed enti che si sono distinti per correttezza, spirito di squadra, inclusione ed etica sportiva.

Partner dell’iniziativa saranno il Lions Club Taranto Host e gli enti sportivi UISP e CSEN Taranto, che contribuiranno a dare visibilità a queste eccellenze e a promuovere i valori panathletici.

Durante la serata, saranno premiati:

- Atleti distintisi per risultati sportivi e comportamento esemplare;- Società sportive che hanno contribuito alla crescita dei giovani e alla diffusione dei valori dello sport;- Figure ed enti che hanno promosso lo sport come strumento di inclusione, etica e partecipazione attiva alla vita della comunità.

Il Premio Panathlon Magna Grecia ribadisce così un messaggio fondamentale: lo sport migliore è quello che educa, unisce e ispira, rivolto in particolare alle nuove generazioni e all’intera cittadinanza.

La conferenza stampa di presentazione del premio si terrà il 7 ottobre alle ore 10:30 presso il Cortile dei Pescatori del Centro Commerciale Porte dello Jonio di Taranto.

L’evento si conferma come un’occasione di valorizzazione non solo dei traguardi sportivi, ma anche dei valori etici e sociali che lo sport sa trasmettere.