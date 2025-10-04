Rutigliano celebra la sua eccellenza: al via la 61ª edizione della Sagra dell’Uva

RUTIGLIANO - È tutto pronto aper la, in programma. Una due giorni che celebra la storica eccellenza del territorio – l’uva da tavola – con un ricco programma di eventi tra cultura, musica, enogastronomia e tradizione.

La manifestazione è stata presentata nella Sala Conferenze del Museo del Fischietto in Terracotta, dove sono state illustrate le principali novità di questa edizione. L’evento, organizzato dal Comitato Civico Sagra dell’Uva con il supporto del Comune di Rutigliano, punta a coniugare storia e innovazione, mantenendo salda l’identità agricola e produttiva del territorio ma aprendosi anche a nuovi linguaggi e strumenti di promozione, come il nuovo brand e il sito web dedicato.

Due giorni intensi tra spettacoli, mostre, laboratori, visite guidate e momenti di convivialità. Attesissimo il concerto dei The Kolors, protagonisti del palco di via Dante sabato 4 ottobre, mentre Radio Puglia animerà le piazze con musica e intrattenimento.

“Un bellissimo lavoro di squadra tra Comitato e Amministrazione comunale ci ha permesso di costruire un’edizione ricca di novità – ha dichiarato Domenico Orlando, presidente del Comitato Civico Sagra dell’Uva –. Un ringraziamento speciale va alle aziende e alle realtà locali che continuano a sostenere questa storica manifestazione, simbolo di Rutigliano e della sua eccellenza”.

Il sindaco Giuseppe Valenzano ha sottolineato il valore identitario della Sagra:

“È un grande momento di comunità. Rutigliano si prepara ad accogliere cittadini e visitatori per due giorni dedicati alla nostra uva da tavola, protagonista assoluta di un programma variegato che unisce tradizione, gusto e intrattenimento”.

Tra le principali novità di quest’anno, spicca la possibilità per gli operatori commerciali di vendere direttamente l’uva da tavola lungo gli stand dell’area fieristica.

“Un modo concreto per valorizzare il lavoro degli agricoltori e la qualità del nostro prodotto” – ha aggiunto Alessandro Milillo, assessore alle Attività Produttive.

L’assessora al Turismo Milena Palumbo ha evidenziato la dimensione culturale dell’evento:

“La Sagra dell’Uva è molto più di una festa: è un grande evento identitario che racconta storia, appartenenza e tradizione. Il programma include degustazioni guidate, mostre, laboratori, visite culturali e uno Show Cooking che esalterà l’uva come ingrediente d’eccezione di ricette creative”.

Infine, l’assessore all’Agricoltura Francesco Paolo Valenzano ha annunciato il ritorno della mostra pomologica e dell’Uva Tasting, oltre a una nuova competizione gastronomica dedicata alle ricette con l’uva.

Rutigliano, dunque, si prepara a due giorni di festa all’insegna dell’eccellenza, della tradizione e della valorizzazione del territorio. Un appuntamento imperdibile per celebrare la regina delle tavole pugliesi: l’uva di Rutigliano.