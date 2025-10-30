Pezzo di metallo nel piatto di pasta alla scuola elementare di Poggiofranco: scatta la denuncia ai Carabinieri del NAS

BARI – Momenti di paura questa mattina al plesso Emanuele Loi di Poggiofranco, in via Bartolo, dove un alunno di terza elementare ha trovato nel piatto di pasta al sugo servito dalla mensa scolastica un pezzo di materiale presumibilmente ferroso spiraliforme o elicoidale. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi degli insegnanti e di un genitore presente come componente del cosiddetto “comitato assaggio”, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno.Il caso è stato immediatamente denunciato ai Carabinieri del NAS, il nucleo antisofisticazioni e sanità, per verificare eventuali responsabilità e garantire la sicurezza alimentare. Il servizio di refezione scolastica è gestito dalla Ladisa Ristorazione, in collaborazione con il Comune di Bari e con le commissioni consiliari Qualità dei Servizi e Trasparenza, entrambe presiedute da consiglieri di centrodestra.Le autorità comunali hanno richiesto verifiche approfondite sui macchinari obsoleti o usurati da cui potrebbero derivare oggetti ferrosi contaminanti, al fine di prevenire il rischio di simili episodi nei prossimi giorni.Nella denuncia si sottolinea come, considerando che l’istituto comprende anche le classi dell’infanzia, il servizio di refezione è garantito anche ai bambini fino ai tre anni: «Si sarebbe sfiorata la tragedia», si legge nel documento inviato alle autorità competenti.Le verifiche sono tuttora in corso e il Comune ha assicurato il massimo impegno per garantire la sicurezza dei pasti e la tutela dei bambini frequentanti la scuola.