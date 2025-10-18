Bari, sgombero di una palazzina popolare a Japigia per criticità strutturali

BARI – Una palazzina popolare di quattro piani in, nel quartieredi Bari, è stata sgomberata ieri sera a causa di problemi strutturali. La decisione è scattata dopo una segnalazione dell’amministratore condominiale riguardante criticità emerse su una colonna esterna dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno verificato la situazione e disposto lo sgombero immediato. Gli inquilini, in totale otto famiglie, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Al momento non sono state comunicate soluzioni temporanee per l’alloggio delle famiglie.

L’intervento evidenzia l’attenzione delle autorità locali alla sicurezza degli edifici residenziali e la necessità di monitorare costantemente le strutture pubbliche e private per prevenire rischi per i residenti.