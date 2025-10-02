Bari, ventiduesimo anniversario dell’omicidio di Gaetano Marchitelli

BARI – Questa mattina, nel ventiduesimo anniversario dell’omicidio di, l’assessore alla Legalità, Trasparenza e Antimafia socialeha partecipato alla cerimonia promossa dall’amministrazione comunale a Carbonara, dove è stata deposta una corona di fiori presso la lapide in piazza Umberto I.

Alla commemorazione erano presenti, tra gli altri, l’assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani, la presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo, il presidente della Fondazione di antimafia sociale Stefano Fumarulo Angelo Pansini e don Angelo Cassano, referente di Libera Puglia.

Grasso ha ricordato Gaetano come “un ragazzo di soli 15 anni, appassionato di studi e lavoro, a cui la criminalità organizzata ha rubato i sogni e le speranze”. L’assessore ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel mantenere viva la memoria della giovane vittima e nel diffondere la cultura dell’antimafia sociale, a sostegno di una comunità sicura per tutti i giovani.

Il 2 ottobre 2003, Gaetano Marchitelli, che lavorava in pizzeria per aiutare la famiglia e finanziare i propri studi, fu colpito alla schiena da un commando criminale durante una sparatoria davanti al locale e morì sul colpo.