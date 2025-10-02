Rutigliano: presentata la 61ª Sagra dell’Uva

RUTIGLIANO – È stata presentata stamattina, in conferenza stampa presso la Sala Conferenze del Museo del Fischietto in Terracotta, ladi Rutigliano, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025. La manifestazione celebra l’uva da tavola, eccellenza locale e motore dell’economia cittadina, e unisce tradizione, cultura e innovazione con un nuovo brand e un sito web dedicato.

L’evento proporrà due giorni di musica, arte, laboratori, mostre, visite guidate e gastronomia, con l’animazione del media partner Radio Puglia. Tra gli ospiti di rilievo, i The Kolors si esibiranno sul palco di via Dante sabato 4 ottobre.

Domenico Orlando, presidente del Comitato Civico Sagra dell’Uva, ha sottolineato la sinergia con l’Amministrazione Comunale e il fondamentale contributo delle aziende locali per organizzare un’edizione ricca di novità. Il sindaco Giuseppe Valenzano ha evidenziato come la Sagra rappresenti un momento di comunità e identità culturale, invitando cittadini e visitatori a partecipare ai concorsi, all’area fieristica e alle varie iniziative della manifestazione.