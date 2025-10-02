Festa dei Nonni e accoglienza al nido d’infanzia Libertà

BARI – Questa mattina l’assessore alla Conoscenzaha partecipato all’incontro di accoglienza per le famiglie dei bambini iscritti alnel Municipio I, in occasione della. Presenti anche la direttrice della ripartizione Politiche Giovanili, la presidente del Municipio Ie i consiglieri municipali.

L’incontro ha offerto l’occasione per presentare la rete territoriale di supporto alle famiglie, che comprende il nido comunale, i Centri Servizi per le Famiglie e associazioni del privato sociale come Mama Happy. L’associazione offre servizi gratuiti tra cui parent training, mediazioni linguistiche e culturali, consulenze personalizzate, supporto amministrativo e attività ludiche e di sostegno allo studio.

La giornata si è conclusa con una merenda montessoriana, in cui nonni e bambini hanno preparato e condiviso pane, marmellata e caldarroste, sottolineando l’importanza del ruolo dei nonni nella vita dei nipoti.

L’assessore Lacoppola ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione nel rafforzare la rete di supporto alle famiglie, potenziare i servizi pomeridiani degli asili nido e realizzare nuove strutture grazie ai fondi Pnrr, puntando a garantire servizi educativi di qualità su tutto il territorio.