Festa dei Nonni e accoglienza al nido d’infanzia Libertà
BARI – Questa mattina l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola ha partecipato all’incontro di accoglienza per le famiglie dei bambini iscritti al nido d’infanzia Libertà nel Municipio I, in occasione della Festa dei Nonni 2025. Presenti anche la direttrice della ripartizione Politiche Giovanili Maria Cristina Di Pierro, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti e i consiglieri municipali.
L’incontro ha offerto l’occasione per presentare la rete territoriale di supporto alle famiglie, che comprende il nido comunale, i Centri Servizi per le Famiglie e associazioni del privato sociale come Mama Happy. L’associazione offre servizi gratuiti tra cui parent training, mediazioni linguistiche e culturali, consulenze personalizzate, supporto amministrativo e attività ludiche e di sostegno allo studio.
La giornata si è conclusa con una merenda montessoriana, in cui nonni e bambini hanno preparato e condiviso pane, marmellata e caldarroste, sottolineando l’importanza del ruolo dei nonni nella vita dei nipoti.
L’assessore Lacoppola ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione nel rafforzare la rete di supporto alle famiglie, potenziare i servizi pomeridiani degli asili nido e realizzare nuove strutture grazie ai fondi Pnrr, puntando a garantire servizi educativi di qualità su tutto il territorio.