Bari, chiusa l’istruttoria nel processo per l’omicidio di Mauro Di Giacomo

BARI - Ieri, dinanzi alla Corte di Assise di Bari, si è svolta l’udienza conclusiva del processo per l’omicidio di, il fisioterapista ucciso il 18 dicembre 2023 nel quartiere Poggiofranco.

Salvatore Vassalli, operaio 59enne di Canosa, è imputato per omicidio volontario pluriaggravato. Nell’udienza di ieri sono stati ascoltati gli ultimi testimoni, tra cui i due poliziotti giunti per primi sul luogo del delitto, al fine di chiarire la dinamica dell’aggressione.

Vassalli ha dichiarato di aver avuto una colluttazione con Di Giacomo e di essere stato colpito dal professionista con le buste della spesa che aveva con sé. Tuttavia, la versione dell’imputato non trova riscontri, visto che le buste erano integre e contenevano tutti gli oggetti originariamente presenti.

L’istruttoria è stata quindi dichiarata chiusa e la sentenza è attesa per novembre. A giugno, la difesa aveva fatto ascoltare come testimone Ornella Vassalli, figlia dell’imputato, che qualche anno fa aveva intentato una causa civile contro Di Giacomo per presunte manipolazioni durante una visita, ritenute responsabili di danni permanenti. Secondo la Procura, sarebbe proprio questo rancore a costituire il movente dell’omicidio.