Bari: volo Ryanair per Torino parte con quasi 8 ore di ritardo, passeggeri in attesa estenuante

BARI - Un’del volo Ryanair FR6181 in partenza dall’aeroportoe diretto a, decollato ieri con quasi. Tra problemi tecnici e scarse informazioni, i viaggiatori hanno vissuto lunghe ore di attesa prima di poter finalmente partire.

Secondo quanto denunciato da RimborsoAlVolo, società specializzata in assistenza ai passeggeri, il volo era previsto alle 14:45 di giovedì 23 ottobre, ma a causa di un problema tecnico non meglio specificato, la partenza è stata rinviata più volte. L’aereo è decollato solo alle 22:26, raggiungendo Torino alle 00:15, con un ritardo di 7 ore e 50 minuti rispetto all’orario previsto.

I passeggeri coinvolti hanno diritto a risarcimenti economici secondo il Regolamento CE 261/2004, che stabilisce compensazioni pecuniarie e obblighi di assistenza da parte della compagnia aerea in caso di ritardi prolungati o cancellazioni.

In particolare, le compagnie devono garantire pasti e bevande durante l’attesa, sistemazione in albergo e trasferimenti in caso di pernottamento necessario, e due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Se l’assistenza non viene fornita, i passeggeri possono ottenere il rimborso delle spese sostenute, conservando ricevute e giustificativi. Per ritardi superiori alle 3 ore, scatta inoltre la compensazione pecuniaria in base alla tratta: fino a 1.500 km 250 euro, tra 1.500 e 3.500 km 400 euro, oltre 3.500 km 600 euro.

