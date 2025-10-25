🔴 Barletta, gambizzato il presidente del Comitato 167

BARLETTAMomenti di paura ieri sera a Barletta, dove, presidente del comitato della zona 167, è statomentre si trovava per strada, subito dopo aver chiuso la sede del comitato.

Secondo quanto emerso, i proiettili lo hanno colpito al tallone sinistro e ai polpacci di entrambe le gambe. Dibari è stato ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita.

Gli investigatori stanno valutando diverse piste: sebbene non si possa escludere uno scambio di persona, l’ipotesi più accreditata è che l’attentato fosse diretto proprio contro Dibari, forse come avvertimento.

Sul caso indagano le forze dell’ordine, che hanno raccolto testimonianze e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e l’eventuale movente.