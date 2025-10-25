Roma, incidente mortale su via Cristoforo Colombo: indagini sulla possibile gara tra auto

ROMAPotrebbe esserci stata unaalla base dell’incidente avvenuto ieri sera su, in cui ha perso la vita una ragazza di 20 anni.

Dai primi accertamenti, sembra che una macchina con a bordo due ragazzi procedesse a alta velocità, forse impegnata in una gara con un altro veicolo, quando ha urtato l’auto su cui viaggiava la vittima. La macchina della giovane è poi finita contro un albero situato sullo spartitraffico. La ragazza si trovava sul sedile del passeggero e, a causa delle gravi ferite riportate, è morta poco dopo in ospedale.

Altri tre giovani coinvolti nello scontro sono stati ricoverati in codice rosso. La Polizia Locale di Roma sta conducendo indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Saranno acquisiti tutti gli elementi utili, comprese le immagini delle telecamere presenti lungo il tratto di strada, per fare piena luce sui momenti immediatamente precedenti allo scontro mortale.