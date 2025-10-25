Presentate le liste “Per la Puglia – Decaro Candidato Presidente” coordinate da Sebastiano Leo



Un passaggio fondamentale nel percorso che accompagna la candidatura di Antonio Decaro alla Presidenza della Regione Puglia e che rappresenta la sintesi di un grande lavoro di squadra svolto nei territori, coinvolgendo persone, energie e competenze di valore.



“Coordinare una lista costituita da persone eccellenti, assessori e consiglieri regionali, uomini e donne della politica e dal grande spessore e impegno civile – dichiara Sebastiano Leo – è stato per me un onore e al tempo stesso un onere, perché porta con sé una grande responsabilità. Ma oggi, dopo settimane di intenso lavoro sui territori per individuarne i loro migliori rappresentanti, mi ritengo davvero soddisfatto e felice. Siamo riusciti a costruire una squadra di candidati di grande livello, uomini e donne che amano profondamente la Puglia e che hanno scelto di impegnarsi per il suo futuro. Sono certo che la lista riscuoterà un grandissimo successo in tutte le circoscrizioni, perché dietro ogni nome c’è una storia che ha fatto la differenza nella Regione Puglia, e ci sono passione, competenza e spirito di servizio”.



Liste PER LA PUGLIA DECARO CANDIDATO PRESIDENTE



LECCE

Leo Sebastiano Giuseppe

Anselmi Maria Grazia

Calabrese Mattia

De Simone Gabriele

Gentile Martina

Lee Linda Jacqueline

Liberti Simona

Pappadà Antonella

Pezzuto Maurizio

Quido Clarissa



BRINDISI

Amati Fabiano

Monteduro Erminia

Palumbo Raffaella

Sacco Greta

Vizzino Mauro



TARANTO

Lopane Gianfranco

Bussolotto Rosanna

Cosa Francesco

Cristini Maurizio

Gentile Raffaele

Lacava Alessandra

Pulpo Corina



BAT

Passero Ruggiero

Cornacchia Irene

Di Benedetto Arianna

Maiorana Daniela Jolanda

Valente Vincenzo



BARI

Tammacco Saverio

Appice Antonia

Campanelli Salvatore

D’amato Vito

De Donato Maria Giuseppa

Deflorio Angela

Digiesi Maria Filippa

Galiano Angelo

Gattullo Picciarelli Giuseppina

Genco Maria Anna

Gentile Simone

Mastrodonato Vincenzo

Partipilo Lucia

Pennisi Cristina

Povia Sergio

Ressa Carmela



FOGGIA

Tutolo Antonio

Cusmai Rosario

Damiani Isabella

Draicchio Mattea Pia

Marino Francesco

Masselli Alfonso

Niro Francesca

