Basket, Luca Banchi nuovo ct della Nazionale: contratto fino al 2028

FRANCESCO LOIACONO – La Nazionale italiana di basket ha un nuovo commissario tecnico:, 60 anni, subentra a, che ha lasciato la guida azzurra dopo gli ultimi Europei.

Banchi ha firmato un contratto fino al 30 luglio 2028 e sarà presentato ufficialmente domani alle 11.30 al Salone d’Onore del Coni a Roma. Diventa così il ventitreesimo coach della storia della Nazionale maschile di basket.

La scelta è stata condivisa dal responsabile del settore squadre Nazionali maschili, Gigi Datome, e dal direttore generale della FIP, Salvatore Trainotti, dopo un confronto con il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci.

La carriera di Banchi

Allenatore di grande esperienza, Banchi ha guidato numerose squadre in Italia e all’estero: Livorno, Trieste, Trapani, Jesi, Italia Under 20, Siena, Olimpia Milano, Torino, Aek Atene, Lokomotiv Kuban, Lettonia, Pesaro, Strasburgo, Virtus Bologna e Anadolu Efes Istanbul.

L’esordio sulla panchina azzurra

Il debutto ufficiale di Banchi sarà il 27 novembre a casa contro l’Islanda, nel girone D delle qualificazioni ai Mondiali 2027 che si disputeranno a Doha, in Qatar.