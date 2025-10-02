Bari, presidio studentesco davanti alla Prefettura per la Global Sumud Flotilla
BARI – Mobilitazioni in corso nelle scuole e nelle università della città a seguito dell’arresto, avvenuto in acque internazionali, della Global Sumud Flotilla da parte delle autorità israeliane. Dalla sera di ieri, le organizzazioni studentesche Zona Franka, UDU Bari e UDS Bari hanno dato vita a un presidio permanente in corso Vittorio Emanuele, davanti alla Prefettura, in vista dello sciopero generale previsto per domani.
In una nota, le organizzazioni denunciano il blocco navale israeliano su Gaza, definito “completamente illegale secondo il diritto internazionale”, e ribadiscono il loro sostegno agli attivisti e alle attiviste della Flotilla, impegnati in una missione umanitaria volta a rompere l’assedio e portare aiuti alla popolazione.
Gli studenti e le studentesse accusano inoltre il governo italiano di complicità nel non riconoscere la natura illegale dell’atto e chiedono sanzioni, interruzione dei rapporti diplomatici e libertà per i membri della Flotilla.
