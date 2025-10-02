Masters 1000 di Shanghai: Bellucci e Nardi al secondo turno, out Berrettini e Sonego

FRANCESCO LOIACONO – Prime sorprese e tanti match combattuti nel primo turno del. L’Italia sorride a metà:si qualificano per il secondo turno, mentrevengono eliminati.

I risultati degli italiani

Mattia Bellucci ha superato con autorità l’australiano Adam Walton con il punteggio di 7-6 6-1, confermando la sua crescita sul cemento.

Luca Nardi ha rimontato l’austriaco Sebastian Ofner, imponendosi 3-6 6-3 6-2 e staccando il pass per il secondo turno.

Sconfitta amara per Matteo Berrettini, battuto 7-5 7-6 dal francese Adrian Mannarino dopo due set molto equilibrati.

Lorenzo Sonego, invece, non è riuscito a mantenere il vantaggio iniziale e ha ceduto 2-6 6-3 6-1 al tedesco Yannick Hanfmann.

Gli altri incontri di giornata

L’ungherese Fabian Marozsan ha avuto la meglio sul campione svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-1 4-6 6-4.

L’argentino Sebastian Baez ha rimontato e battuto il cinese Zheng Qinwen 2-6 6-3 6-4.

Il belga Zizou Bergs ha eliminato l’americano Sebastian Korda con un secco 6-4 7-5.

Il croato Marin Cilic ha regolato Nikolosz Basilashvili 6-3 7-6.

Lo spagnolo Jaume Mubar ha superato Marton Fucsovics con il punteggio di 4-6 7-5 6-1.

Il belga David Goffin ha rimontato il francese Alexandre Muller vincendo 6-7 6-1 6-1.

Il tedesco Daniel Altmaier ha chiuso la giornata battendo l’australiano Tristan Schoolkate 6-3 6-4.