Bellomo (FI): “Decaro certifica il fallimento della sinistra pugliese in sanità”

BARI – Il deputato, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera, attacca il candidato governatore, accusando la sinistra pugliese di aver fallito nella gestione della sanità regionale.

“Se dopo vent’anni di governo rosso Decaro si vede costretto a parlare della necessità di una task force per l’edilizia sanitaria, ammettendo il dramma degli accessi urgenti e delle infinite liste d’attesa, questo è la prova delle gravi inadempienze della coalizione che lo sostiene”, afferma Bellomo.

Il deputato sottolinea come lo stesso Decaro abbia avuto un ruolo apicale nella gestione della sanità pugliese negli ultimi vent’anni, e cita anche il medico Felice Spaccavento, candidato con Decaro, che ha denunciato le criticità vissute quotidianamente dagli operatori del settore.

“Dopo vent’anni di Vendola ed Emiliano, se il ‘codice rosso’ ha prodotto questi risultati, Decaro e compagni farebbero bene a chiedere scusa ai cittadini pugliesi prima di proporre strategie future”, conclude Bellomo.