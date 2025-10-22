Il prof barese de Gennaro apre i lavori della Enter-Prise School a Roma
Dopo i saluti istituzionali, che hanno visto alternarsi, tra gli altri Eugenio Guglielmelli, Rettore e Prorettore alla Ricerca Università Campus Bio-Medico di Roma e Roberto Bellotti Rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’intervento del professor de Gennaro ha aperto il programma formativo, sottolineando il ruolo strategico della contaminazione tra ricerca e impresa come strumento per trasformare le conoscenze scientifiche in soluzioni imprenditoriali concrete. Il format della Enter-Prise School si ispira al modello del BaLab dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, riconosciuto come best practice nazionale per la co-creazione tra mondo accademico e imprenditoriale. Un approccio che ha già dimostrato la sua efficacia come incubatore di startup innovative e come motore di trasferimento tecnologico.
La Enter-Prise School rappresenta un’opportunità concreta per i giovani ricercatori di acquisire competenze imprenditoriali e contribuire attivamente alla costruzione di un ecosistema dell’innovazione nel settore sanitario
