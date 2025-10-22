Il prof barese de Gennaro apre i lavori della Enter-Prise School a Roma

BARI - Mercoledì 23 ottobre nell’Università Campus Bio-Medico di Roma, ha preso il via la seconda edizione nazionale della Enter-Prise School, la scuola residenziale dedicata alla valorizzazione della ricerca scientifica e alla creazione di nuove imprese nel settore delle Scienze della Vita, che ha avuto tra i protagonisti della giornata, il prof. Gianluigi de Gennaro, docente di Chimica dell’Ambiente presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Responsabile Scientifico del progetto PerfeTTO.Dopo i saluti istituzionali, che hanno visto alternarsi, tra gli altri Eugenio Guglielmelli, Rettore e Prorettore alla Ricerca Università Campus Bio-Medico di Roma e Roberto Bellotti Rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’intervento del professor de Gennaro ha aperto il programma formativo, sottolineando il ruolo strategico della contaminazione tra ricerca e impresa come strumento per trasformare le conoscenze scientifiche in soluzioni imprenditoriali concrete. Il format della Enter-Prise School si ispira al modello del BaLab dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, riconosciuto come best practice nazionale per la co-creazione tra mondo accademico e imprenditoriale. Un approccio che ha già dimostrato la sua efficacia come incubatore di startup innovative e come motore di trasferimento tecnologico.L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto PerfeTTO – Life Science TTO Network e finanziata dal Piano Nazionale Complementare del Ministero della Salute, si svolgerà fino al 25 ottobre. Durante le quattro giornate, i 40 partecipanti selezionati saranno coinvolti in un percorso intensivo che affronterà temi di frontiera come dispositivi medici, intelligenza artificiale, robotica sanitaria e tecnologie per l’assistenza domiciliare. Il programma prevede sessioni plenarie, laboratori pratici e momenti di confronto con esperti del settore, con l’obiettivo di stimolare la nascita di nuove startup e progetti innovativi nel campo delle Scienze della Vita.La Enter-Prise School rappresenta un’opportunità concreta per i giovani ricercatori di acquisire competenze imprenditoriali e contribuire attivamente alla costruzione di un ecosistema dell’innovazione nel settore sanitario