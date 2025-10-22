Prestigioso riconoscimento alla professoressa Rosita Orlandidall’Associazione Albanese Donatori di Sangue
VITTORIO POLITO - Il Consiglio Direttivo dell’Organizzazione Albanese Donatori Volontari Sangue, presieduta dal dr. Natale Capodicasa, nella riunione del 14 ottobre scorso, ha deliberato all’unanimità di nominare Rosita Orlandi, Vice Presidente Nazionale della FIDAS Donatori Sangue italiana, “Membro del Consiglio dei Saggi”, previsto dallo Statuto approvato dal Tribunale di Tirana il 20.10.2005 n. 1482, Storica delle Relazioni Internazionali, con la seguente motivazione: «Ho il piacere di annunciarle che nella riunione del 14 ottobre 2025, il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione Albanese Donatori Volontari Sangue ha deliberato all'unanimità di nominarla membro nel Consiglio dei Saggi, come previsto dal nostro Statuto approvato dal Tribunale di Tirana il 20.10.2005 nr. 1482».
La prof.ssa Rosita Orlandi, già Professore aggregato e Ricercatore presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Facoltà di Scienze Politiche); attualmente è VicePresidente Nazionale FIDAS Donatori Sangue per il Centro, Sud e Isole e presidente del Comitato Etico Territoriale Puglia per la sperimentazione dei farmaci. In precedenza è stata per lunghi anni presidente della FIDAS Pugliese Donatori Sangue.
Mi piace ricordare che la prof.ssa Rosita Orlandi mi ha onorato della sua prefazione al mio saggio “Zibaldone Barese” (WIP Edizioni) e di averlo presentato insieme al Rettore Stefano Bronzini, all’artista Marialuisa Sabato, e al prof. Nicola Triggiani, nell’Aula Magna dell’Ateneo Barese.
Alla prof.ssa Rosita Orlandi i complimenti vivissimi del “Giornale di Puglia” e miei personali per il prestigioso riconoscimento.
