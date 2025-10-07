Beni culturali in Puglia: la regione diventa laboratorio a cielo aperto per ricerca e valorizzazione

Giuliano Volpe

BARI – La Puglia si conferma al centro della scena culturale nazionale con il, promosso dalla, con il sostegno dele il patrocinio del. L’evento si svolgerà dal 7 al 10 ottobre, con una prima giornata online e tre giornate in presenza presso l’Aula Domus Sapientiae del, e vedrà la partecipazione di oltre 200 studiosi italiani e internazionali.

Giunto alla terza edizione, il congresso è un’occasione di confronto tra ricercatori, docenti universitari, funzionari ministeriali e giovani dottorandi. Obiettivo principale è esplorare metodologie innovative per la ricerca, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico pugliese, con un approccio interdisciplinare che unisce archeologia, architettura, paesaggio, tecnologie digitali e scienze sociali.

“Con questo congresso intendiamo abbattere le barriere tra ricerca, tecnica e partecipazione civica, aprendo cantieri sperimentali in Puglia. Crediamo in un patrimonio vivo e condiviso, capace di generare futuro”, spiega Flavio Augusto Battista, presidente della Fondazione. A guidare il comitato scientifico sarà Giuliano Volpe, professore ordinario di Archeologia all’Università di Bari Aldo Moro e tra i maggiori esperti nazionali del settore.

Le sessioni di lavoro saranno dedicate a cantieri sperimentali, pratiche di restauro, digitalizzazione e gestione integrata dei beni culturali, con particolare attenzione a accessibilità, inclusione e partecipazione delle comunità locali.

Pur radicato nel territorio pugliese, il congresso ha un respiro nazionale e internazionale, con l’obiettivo di promuovere la Puglia come modello di innovazione culturale, capace di attrarre studiosi, istituzioni e operatori da tutta Italia e dall’estero.