Miggiano, c'è 'Expo 2000': industria, artigianato, agricoltura e turismo dal 15 al 19 ottobre



MIGGIANO (LE) - Una cornice rinnovata e riqualificata. Spazi ancora più accoglienti per visitatori ed espositori. Un'area fieristica rigenerata per una edizione ancora più innovativa. E che parte spinta dall'ormai famoso slogan "Miggiano è fiera di avervi in Fiera".





Poggia su questi cardini l’edizione 2025 di "Expo 2000. Industria Artigianato Agricoltura e Turismo del Salento", campionaria tra le più importanti del Meridione d’Italia organizzata dal Comune di Miggiano, provincia di Lecce, e in programma dal 15 al 19 ottobre prossimi.





Una concezione sempre più moderna per l’evento fieristico capace di portare nel centro del Sud Salento migliaia di persone.





Diversi gli interventi che hanno dato nuova luce ulteriore all’intera zona della fiera, in pieno centro cittadino: un nuovo disegno o capace di presentare un’idea di rigenerazione urbana per tutta l’area attorno al Quartiere fieristico permanente.





Una nuova sistemazione per le due grandi tensostrutture sistemate al suo esterno, con l’idea di dare ulteriore confort agli ospiti.





«Abbiamo deciso di dare ordine e decoro all’intera zona che ospita "Expo" – le parole del sindaco Michele Sperti - così da garantire e offrire una apprezzata accoglienza alle migliaia di visitatori che ogni anno ci vengono a trovare e alle aziende che scelgono la nostra campionaria per presentare i loro prodotti. Sempre attenti ai principi urbanistici vigenti e al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente – continua – una vecchia lingua d’asfalto appena fuori dal Quartiere fieristico è stata recuperata a rigoglioso e ampio giardino pubblico. Siamo certi – la conclusione del primo cittadino - di avere allestito una cinque giorni attrattiva per pubblico e visitatori in grado di accompagnare le aziende espositrici verso un ritorno importante in termini di fatturato».





Un’area espositiva superiore ai 40mila metri quadrati, spazi esterni dedicati alle grandi esposizioni e una superficie, quella dell’ex Mercato Coperto resa funzionale e moderna, dedicata alla tradizione culinaria, al food e al Quartiere del Gusto e ai momenti di intrattenimento e spettacolo, la disponibilità di grandi aree parcheggio gratuite: questo e tanto altro è "Expo 2000".





Accanto agli stand commerciali, dedicati ad arredamento e proposte per la casa, artigianato del mobile, manifatture artigianali e industriali, energie rinnovabili, macchine agricole e florovivaismo, enogastronomia, promozione turistica e del territorio, presenti al solito anche quelli riservati alle istituzioni e al terzo settore.





Tra gli altri, non mancheranno Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Guardia di finanza, Polizia di Stato e per l’associazionismo Acli, Lega del Filo d’Oro, Unitelma Salento.





Momenti di particolare attesa saranno la consegna del "Premio Miggiano" riservato a coloro che si sono distinti in ambito professionale e sociale, in programma mercoledì 15 ottobre dopo il taglio del nastro di "Expo 2000" e la "Sagra della carne di maiale" di sabato 18.





«Quest’anno "Expo 2000" si presenta – ribadisce la vice sindaca con delega agli Eventi fieristici, Maria Antonietta Mancarella - con un’importante novità, il Largo Fiera è stato completamente riqualificato e arricchito con suggestive aeree verdi, trasformandosi in una vera e propria piazza accogliente e moderna. In questa nuova cornice prende vita il rinnovato "Quartiere del Gusto" con tantissime specialità proveniente dalla Sicilia, dalla Calabria e dal nostro territorio. Numerose aziende storiche confermano la loro presenza e tante nuove realtà si aggiungono, in particolare nei settori strategici del fotovoltaico, dell’edilizia e delle energie alternative, a testimonianza della crescita e dell’innovazione che caratterizzano il tessuto economico salentino».





Il quartiere fieristico resterà aperto ai visitatori da giovedì 16 a domenica 19 ottobre coi seguenti orari: 9.30/13 – 16.30/23.





"Expo 2000" è patrocinata da Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Anci, Confindustria Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Coldiretti Lecce e Confartigianato Imprese.