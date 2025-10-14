Bisceglie, armi, droga e denaro contante: un arresto e tre denunce

BISCEGLIE – Operazione dei, con il supporto del, che nei giorni scorsi hanno arrestatocon l’accusa di

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 9 corto con matricola abrasa, sei proiettili calibro 9x17, un grammo di marijuana e 1.175 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. L’arresto è stato convalidato dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Trani, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo.

L’attività si inserisce in un’operazione di controllo più ampia coordinata dalla stessa Procura, che ha portato anche alla denuncia in stato di libertà di altre tre persone: un uomo del 1965 e una donna del 1964, conviventi, trovati in possesso di 24mila euro in contanti senza giustificare la provenienza, e un giovane biscegliese, classe 1994, sorpreso con un machete di 50 centimetri.

Tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro penale. L’operazione conferma l’impegno costante dei Carabinieri nel contrasto alla diffusione di armi e droga per garantire sicurezza e legalità alla comunità.

Si ricorda che, fino a sentenza definitiva, per tutti i soggetti coinvolti vale la presunzione di innocenza.