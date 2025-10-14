Comunità in equilibrio: convegno a Castellana Grotte su lavoro e futuro

CASTELLANA GROTTE – Giovedì 23 ottobre, dalle ore 17:00 alle 19:00, ilospiterà il convegno, promosso da, dallae da

Dopo i saluti istituzionali, l’apertura dei lavori sarà affidata a Augusto dell’Erba, presidente della Cassa Rurale, Nicola Guastamacchia, coordinatore della Federazione, e Angela Visparelli, coordinatrice territoriale di iDEE per la Puglia. Seguirà la presentazione della ricerca “Sfide demografiche. Lavoro e welfare dei territori” di Claudia Bernardo, coordinatrice territoriale di iDEE per la Campania. Il volume, edito da Ecra, analizza azioni e modelli per favorire il benessere e la natalità attraverso i luoghi di lavoro, con particolare attenzione al ruolo del Credito Cooperativo come attore sensibile alle esigenze sociali dei territori.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alla tavola rotonda “Costruire comunità in equilibrio. Le buone pratiche dei territori”, con interventi di Monica Calzetta, dirigente Sezione Formazione Regione Puglia, e Lella Ruccia, consigliera di Parità della Regione Puglia. I lavori saranno moderati da Daniela Lovece, giornalista e direttrice responsabile della testata ViviCastellanGrotte.

Per informazioni: segreteria@castellana.bcc.it.