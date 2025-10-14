Comunità in equilibrio: convegno a Castellana Grotte su lavoro e futuro
CASTELLANA GROTTE – Giovedì 23 ottobre, dalle ore 17:00 alle 19:00, il Centro Cooperativo di piazzale Anelli ospiterà il convegno “Comunità in equilibrio, costruire il futuro tra privato e lavoro”, promosso da Cassa Rurale e Artigiana di Castellana-Grotte Credito Cooperativo, dalla Federazione di Puglia e Basilicata delle Banche di Credito Cooperativo e da iDEE, associazione delle donne del Credito Cooperativo.
Dopo i saluti istituzionali, l’apertura dei lavori sarà affidata a Augusto dell’Erba, presidente della Cassa Rurale, Nicola Guastamacchia, coordinatore della Federazione, e Angela Visparelli, coordinatrice territoriale di iDEE per la Puglia. Seguirà la presentazione della ricerca “Sfide demografiche. Lavoro e welfare dei territori” di Claudia Bernardo, coordinatrice territoriale di iDEE per la Campania. Il volume, edito da Ecra, analizza azioni e modelli per favorire il benessere e la natalità attraverso i luoghi di lavoro, con particolare attenzione al ruolo del Credito Cooperativo come attore sensibile alle esigenze sociali dei territori.
La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alla tavola rotonda “Costruire comunità in equilibrio. Le buone pratiche dei territori”, con interventi di Monica Calzetta, dirigente Sezione Formazione Regione Puglia, e Lella Ruccia, consigliera di Parità della Regione Puglia. I lavori saranno moderati da Daniela Lovece, giornalista e direttrice responsabile della testata ViviCastellanGrotte.
Per informazioni: segreteria@castellana.bcc.it.