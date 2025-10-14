Regionali Puglia, Aldo Patruno si dimette da direttore del Dipartimento Cultura: “Scelta di trasparenza e lealtà istituzionale”

Il manager biscegliese, 52 anni, ha comunicato la decisione con una lettera formale indirizzata alla Presidenza della Regione, spiegando le motivazioni del gesto:

“Si tratta di una scelta nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza istituzionale e lealtà verso l’amministrazione regionale, che ho avuto l’onore di servire negli ultimi dieci anni con impegno e dedizione.”