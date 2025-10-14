Regionali Puglia, Aldo Patruno si dimette da direttore del Dipartimento Cultura: “Scelta di trasparenza e lealtà istituzionale”
Tags: Bat Politica Regionali 2025
Il manager biscegliese, 52 anni, ha comunicato la decisione con una lettera formale indirizzata alla Presidenza della Regione, spiegando le motivazioni del gesto:
“Si tratta di una scelta nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza istituzionale e lealtà verso l’amministrazione regionale, che ho avuto l’onore di servire negli ultimi dieci anni con impegno e dedizione.”
Le dimissioni di Patruno, figura di spicco nel panorama culturale pugliese, arrivano a pochi giorni dall’avvio ufficiale della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, segnando così il passaggio da una lunga esperienza amministrativa a un nuovo impegno politico.