Regionali Puglia, Aldo Patruno si dimette da direttore del Dipartimento Cultura: "Scelta di trasparenza e lealtà istituzionale"

BARI - Con l’ufficializzazione della sua candidatura nelle liste del Movimento 5 Stelle a Bari e come capolista nella Bat, Aldo Patruno ha rassegnato le proprie dimissioni da direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia.

Il manager biscegliese, 52 anni, ha comunicato la decisione con una lettera formale indirizzata alla Presidenza della Regione, spiegando le motivazioni del gesto:

“Si tratta di una scelta nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza istituzionale e lealtà verso l’amministrazione regionale, che ho avuto l’onore di servire negli ultimi dieci anni con impegno e dedizione.”

Le dimissioni di Patruno, figura di spicco nel panorama culturale pugliese, arrivano a pochi giorni dall’avvio ufficiale della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, segnando così il passaggio da una lunga esperienza amministrativa a un nuovo impegno politico.

