Bisceglie, Giornata Mondiale della vista 2025: 9 ottobre visite gratuite dedicate allo screening delle maculopatie presso l’Ospedale "Vittorio Emanuele II"



Per prenotare e avere informazioni occorre chiamare il seguente numero: 0883.483556.

Promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus), sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata Mondiale della Vista 2025 vuole richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sull’importanza di tutelare la vista, in ogni fase della vita, ricordando l’importanza di sottoporsi a controlli periodici per prevenire le malattie oculistiche e la cecità.L’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità in collaborazione con le sedi UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) organizzano su tutto il territorio nazionale iniziative di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alla cittadinanza per richiamare l’attenzione sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarlo e prendersene cura.Giovedì 9 ottobre, a Bisceglie, presso l’Ospedale "Vittorio Emanuele II", diretto dalla dott.ssa Pierangela Nardella, nell’UOSVD Day Service Oculistica Bisceglie - Trani, diretta dal dott. Pasquale Attimonelli, l’ASL BT terrà una giornata di screening dedicata alle maculopatie con visite gratuite previste dalle ore 9 alle 13.30.La maculopatia o degenerazione maculare è una patologia che colpisce la macula, la zona centrale della retina. È progressiva ed irreversibile, ma è possibile rallentarne o addirittura bloccarne il decorso se individuata per tempo; da qui l’importanza di una diagnosi precoce. Tra i sintomi principali: visione centrale distorta e sfocata.