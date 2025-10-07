Controlli straordinari della Polizia di Stato tra Bari, Bitonto e Corato: cinque arresti e numerose sanzioni

BARI – La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore di Bari, svolti tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre, con l’obiettivo di prevenire e contrastare furti, reati predatori e altre forme di illegalità diffusa.

Nel capoluogo sono state controllate 572 persone, di cui 184 già note alle forze dell’ordine, e 188 veicoli. Gli agenti hanno effettuato 19 posti di controllo, con 4 contestazioni al Codice della Strada, 5 sequestri amministrativi di veicoli e 2 persone accompagnate al CPR perché irregolari sul territorio nazionale.

Sono state inoltre denunciate 2 persone per ricettazione e arrestati 5 soggetti: uno per evasione dai domiciliari, uno per furto su auto, uno per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e uno per detenzione e spaccio di stupefacenti.

A Bitonto, i controlli hanno riguardato 114 persone (28 con precedenti) e 61 veicoli, con 6 posti di controllo e 6 contestazioni al Codice della Strada. Sono stati disposti 2 sequestri amministrativi, 1 fermo e 1 sequestro di ciclomotore.

Una persona è stata denunciata per violazioni al Codice della Strada, mentre, a seguito di accertate inadempienze, sono stati eseguiti un aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata e una revoca dell’affidamento in prova con detenzione in carcere.

Due persone sono state denunciate, tra cui un minore per aggressione a un agente, e due sono state arrestate: uno straniero per interruzione di pubblico servizio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e un’altra per detenzione e spaccio di cocaina.

A Corato, nelle aree a tutela rafforzata, sono state controllate 98 persone, di cui quattro sottoposte a ordini di allontanamento per reati contro la persona.

Le attività, condotte in sinergia tra la Questura di Bari, i Commissariati distaccati e il Reparto Prevenzione Crimine Puglia Centrale, proseguiranno nei prossimi giorni per garantire sicurezza e legalità su tutto il territorio provinciale.