Bitonto, obbligo di dimora per quattro uomini: inseguirono e picchiarono un uomo per un furgone noleggiato

BITONTO - Quattro uomini, tra cui un carabiniere sospeso e il titolare di un’azienda di autonoleggio, hanno ricevuto l’obbligo di dimora aper un episodio avvenuto nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i quattro avevano noleggiato un furgone a 9 posti a un uomo proveniente dalla Campania. Convinti che l’uomo, con precedenti penali, volesse trattenere il mezzo senza restituirlo, lo hanno inseguito con due automobili, picchiandolo e minacciandolo con una pistola.

Il loro piano è stato interrotto grazie all’intervento della Polizia, allertata dalla vittima con colpi di clacson. Il GIP Nicola Bonante ha respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla DDA di Bari, disponendo invece l’obbligo di dimora per i quattro indagati.