Bari capitale dell’Intelligenza Artificiale per due giorni: Confindustria chiama a raccolta i guru dell’AI

BARI - Bari diventa per due giorni il. La Sezione Terziario Innovativo e Comunicazione di Confindustria Bari e BAT organizza un incontro straordinario con alcuni dei più noti esperti di AI, chiamati a confrontarsi con imprenditori locali e nazionali per affrontare le sfide e le opportunità della tecnologia.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che, in Italia, solo l’8,2% delle imprese utilizza stabilmente l’Intelligenza Artificiale. Per molte aziende, l’AI è ancora “un elefante nella stanza”: una presenza innegabile, ma difficile da comprendere e sfruttare.

I dettagli dell’evento saranno presentati alla stampa il 2 ottobre alle ore 10.00 nella sede di Confindustria Bari e BAT, in via Amendola 172/5. Interverranno il presidente di Confindustria Bari e BAT Mario Aprile e il presidente della Sezione Terziario Innovativo e Comunicazione Vincenzo Fiore.

Un’occasione imperdibile per imprenditori e professionisti per confrontarsi con i guru dell’AI e scoprire come applicare concretamente l’intelligenza artificiale nelle imprese.