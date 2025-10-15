Blitz antidroga a Taranto: arrestato 47enne con cocaina

TARANTO – Un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dagli agenti dei Falchi della Squadra Mobile di Taranto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è avvenuto nella sua abitazione, dove sono stati trovati e sequestrati 17 grammi di cocaina, un bilancino elettronico e 350 euro in contanti.

Il bilancio dei primi nove mesi

Questo arresto è l'ultimo di una serie di operazioni che testimoniano l'intensità della lotta al traffico di droga condotta dalla Questura. I dati relativi ai primi nove mesi dell'anno evidenziano un'attività di contrasto significativa: sono state 70 le persone arrestate e 27 quelle denunciate. In totale, sono stati sequestrati oltre 32 mila euro in contanti e 69 chili di droga, di cui 43 chili di cocaina, 25 chili di hashish e 240 grammi di eroina.

Il Questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha commentato i risultati sottolineando l'impegno costante: "I risultati raggiunti testimoniano l’efficacia di un lavoro quotidiano svolto con professionalità, dedizione e spirito di servizio. La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità assoluta".